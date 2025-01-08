Названы прошлогодние рекорды продаж на Wildberries

Самым дорогим товаром, купленным на маркетплейсе Wildberries в 2024 году, стал автомобиль китайской марки Jaecoo, который купили за 4,345 млн рублей, самым дешевым - крышка для банки, которую приобрели в Курской области по 2 рубля за штуку.