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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на выезде в 4 матчах подряд. 3.80 – продление тренда в игре с «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 9-м туре АПЛ. Букмекеры отдают небольшое предпочтение манкунианцам – на них можно поставить за 2.

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