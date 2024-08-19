Похоже, поездка президента России в Азербайджан, состоявшаяся 18 – 19 августа, преследовала, кроме подписания договоров между двумя странами, и другие […] The post Завершился государственный визит Путина в Баку appeared first on Медиакратия.
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