Зеленский отправил бывшего главкома ВСУ Залужного послом в Лондон. Это почетная ссылка или новый старт?

Автор фото, Офис президента Украины О статье Автор, Оксана Тороп, Святослав Хоменко Должность, Би-би-си Самый популярный человек в Украине, единственный потенциальный конкурент Владимира Зеленского на гипотетических президентских выборах — железный генерал Валерий Залужный займет пост посла Украины в Великобритании.
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