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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тухель – 3-й в списке наиболее разочаровавших тренеров сезона Бундеслиги по версии футболистов, Ковач – 2-й (Kicker)

Футболисты, выступающие в чемпионате Германии, ответили в опросе на вопрос о наиболее разочаровавшем тренере в прошедшем сезоне.

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