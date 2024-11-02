5 блюд солдат-срочников в СССР, которые они ненавидели больше всего

Виталий

Бредовая статья. Писал незнающий человек. Или специально заказали. В солдатский паёк. К примеру ежедневная норма мяса 200 грамм или тушёнка 175, сколько рыбы - не помню, а вот рыбная консерва - 150 гр. Все крупы - по 80 грамм, только рис - 40 грамм. Но его через день давали, в итоге 80 грамм получалось. Про картофель точно не помню, где-то 800 грамм, хлеб - около 1 килограмма. Масло сливочное - 20 грамм (в северном пайке 30 грамм). Сахар - 65 грамм (11 кусочков). Специи всего по немного, но хватало. Половину уже забыл, но голодных не было. Повора подбирались из надежных людей. Почему знаю? Работа такая была в МО в недоступных для людей местах, ворованное сбывать некому было, наверно. Еда оставалась, свинушек завели, кормили весь личный состав ( если вера позволяла). Советское время, 70-е годы. И дедовщины не было. Хлеб сами пекли.