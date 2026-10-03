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Tens of thousands in Spain take to streets to protest housing crisis

Tens of thousands of demonstrators marched across Spain on Saturday to protest rising housing costs after parliament failed to address the crisis.

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