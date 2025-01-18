Российское посольство в Молдавии передало гуманитарную помощь приднестровцам

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова Посол России в Молдавии Олег Озеров и другие сотрудники посольства провели встречу с активом российских соотечественников левобережья Днестра, в ходе которого передали жителям Приднестровья гуманитарную помощь.
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