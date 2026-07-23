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Царьград

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За что задержан бывший зам уволенного главы УМВД Челябинска, рассказали в полиции

За что задержан бывший зам уволенного главы УМВД Челябинска, рассказали в полиции

В органах прокомментировали задержание своего бывшего высокопоставленного сотрудника. В Челябинске оперативники УФСБ и службы собственной безопасности регионального полицейского Главка задержали бывшего высокопоставленного сотрудника городского управления МВД.

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