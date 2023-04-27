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Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ прячут тела боевиков в подвалах в Артемовске, чтобы скрыть потери

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ прячут тела боевиков в подвалах в Артемовске, чтобы скрыть потери

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ прячут тела украинских военных и наемников в подвалах в западной части Артемовска, пытаясь скрыть свои потери.

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