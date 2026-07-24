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Царьград

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Москва возглавила антирейтинг доступности ипотеки в Европе

Москва возглавила антирейтинг доступности ипотеки в Европе

По данным Numbeo, — крупнейшей в мире интернет-базы данных, которая собирает информацию о стоимости и качестве жизни, а также о ценах на жилье — ежемесячный платеж по ипотеке в столице в 4,5 раза превышает совокупный доход средней семьи.

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