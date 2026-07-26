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«Не понимает, где находится»: сгорбившуюся Пугачеву за руку привели на концерт

«Не понимает, где находится»: сгорбившуюся Пугачеву за руку привели на концерт

Поклонники в шоке от немощного состояния совсем сдавшей легенды советской эстрады. Алла Пугачева. LEGION-MEDIAАлла Пугачева снова собралась с силами и скрасила своим присутствием фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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