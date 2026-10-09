Евгений Мураев: Политики, развязавшие войну, теперь пытаются переобуться в воздухе

Почему депутаты из списков Порошенко и Зеленского начали массово менять риторику? Можно ли верить в искреннее раскаяние тех, кто ещё вчера разжигал войну? Кто заплатит за сотни тысяч жизней и разрушенные территории? И возможна ли политическая ответственность без реального наказания? Политическая мимикрия как способ уйти от ответа Меня совершенно не удивляет то, с какой лёгкостью Читать далее: https://govorit.