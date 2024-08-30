Александр Подпрятов

под Ахтыркой осталась база, где когда то были ракеты с ядерными боеголовками, также был аэродром, но нго разворовали, даже плиты бетонные сняли, но база в Клементово осталась и она была соединена подземной железной дорогой с Россией. наверное склады остались