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БЕЛОУСОВ ПОШЁЛ НА "КРАЙНИЕ МЕРЫ", БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛИДОВО И ПРОВАЛ ГЕНШТАБА: ГЛАВНОЕ ЗА НОЧЬ И УТРО 30 АВГУСТА

Русские ВКС нанесли мощный удар, который уже назван военкорами "крайней мерой Белоусова", в Селидово сложилась беспрецедентная ситуация, а на Западе заявили о провале Генштаба ВСУ в Курской области.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Окружить и добить! Ибо не йуф!!!💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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14 час.
Александр Подпрятов
под Ахтыркой осталась база, где когда то были ракеты с ядерными боеголовками, также был аэродром, но нго разворовали, даже плиты бетонные сняли, но база в Клементово осталась и она была соединена подземной железной дорогой с Россией. наверное склады остались
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11 час.
АП
Александр Подпрятов
мост в Клементово из металлоконструкций, а недалеко мост через Ворсклу в с. Ивановка ЖБ
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11 час.

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