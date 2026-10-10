Фетисов о том, что Трамп упомянул Овечкина в беседе с Путиным: «Хоккейная дипломатия работает. Надеюсь, скоро перейдут к конкретным делам»

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов дал комментарий о том, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным отметил заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем.