ВСУ потеряют «дорогу жизни» на Донбассе: критическая угроза для армии противника Юлия СоколоваАрмия России может закрыть самый большой котел за всю историю Специальной военной операции, перерезав снабжение вражеской группировки на земле Донбасса.
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