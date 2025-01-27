Лечить россиян вакциной от онкологии начнут в сентябре

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что первых онкопациентов в России могут начать лечить созданной вакциной от рака уже в сентябре текущего года .
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