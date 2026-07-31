Любителей активного отдыха приглашают провести отличные выходные с пользой для здоровья! 🥳🥳🥳 В субботу, 8 августа, на Центральном стадионе состоится Праздник спорта! В программе: 🔥Масштабные спортивные соревнования для взрослых и детей 💪Стрельба из пневматической винтовки 💪разбор-сбор АК 💪Веселые старты 💪Перетягивание каната 💪Поднятие Гири 💪Семейная Эстафета 💪Комбо-челлендж: пресс, наклоны вперед на гимнастической скамье, отжимания; подтягивания 🔥Мастер-классы от профессиональных атлетов (бокс, MMA, игра "Городки") 🔥Музыка, конкурсы и отличное настроение.