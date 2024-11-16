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COVID-19: Исследование показало неожиданные противораковые эффекты инфекции

COVID-19: Исследование показало неожиданные противораковые эффекты инфекции

Ученые из Чикаго обнаружили, что тяжелая инфекция COVID-19 активирует иммунные клетки с противораковыми свойствами.

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