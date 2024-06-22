Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность на фестивале «Элбэдэн»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании поручил организовать VI Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2024» на должном уровне и обеспечить безопасность во время этого события.
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