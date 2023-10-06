Росгвардия через суд лишила лицензии барнаульское ЧОП

Поводом для обращения стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами в ходе проверки охраняемых объектов Управление Росгвардии по Алтайскому краю подало в суд с требованием аннулировать лицензию барнаульского частного охранного предприятия (ЧОП).
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