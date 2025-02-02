Детей мигрантов будут направлять на платные курсы русского языка

Если ребенок не пройдет школьное тестирование на знание языка, его направят на специальные курсы. За их непосещение или отказ от занятий родителям придет административный штраф, а там и до депортации недалеко.
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