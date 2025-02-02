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Детей мигрантов будут направлять на платные курсы русского языка

Детей мигрантов будут направлять на платные курсы русского языка

Если ребенок не пройдет школьное тестирование на знание языка, его направят на специальные курсы. За их непосещение или отказ от занятий родителям придет административный штраф, а там и до депортации недалеко.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Зачем нам их дети, как у нас говорят &quot; сколько волка не корми-он все равно в лес смотрит&quot;, Это относится к мигрантам
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14 час.
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