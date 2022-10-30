Ядерный шантаж России со стороны Запада, наиболее яркой иллюстрацией которого является сюжет с созданием «грязной ядерной бомбы», очень показательно иллюстрирует а) кто является истинным зачинщиком украинского конфликта – хоть Россия и начала СВО в феврале, на самом деле это была защита, защита через нападение, и как мы прекрасно помним, тема применения ядерного оружия укрохунтой звучала уже тогда и стала одной из причин начала специальной операции; б) что украинские власти опустились настолько в плане отсутствия собственной политической субъектности, что готовы применить ядерной оружие по своей собственной территории, по своим собственным согражданам Источник: warfiles.