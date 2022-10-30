Заноза

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Попытка ядерного шантажа со стороны Запада должна получить самый жёсткий отпор Москвы

Попытка ядерного шантажа со стороны Запада должна получить самый жёсткий отпор Москвы

Ядерный шантаж России со стороны Запада, наиболее яркой иллюстрацией которого является сюжет с созданием «грязной ядерной бомбы», очень показательно иллюстрирует а) кто является истинным зачинщиком украинского конфликта – хоть Россия и начала СВО в феврале, на самом деле это была защита, защита через нападение, и как мы прекрасно помним, тема применения ядерного оружия укрохунтой звучала уже тогда и стала одной из причин начала специальной операции; б) что украинские власти опустились настолько в плане отсутствия собственной политической субъектности, что готовы применить ядерной оружие по своей собственной территории, по своим собственным согражданам Источник: warfiles.

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