Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп, заявивший о понимании украинским лидером Владимиром Зеленским принадлежности Крыма России, не может раскрывать всех подробностей урегулирования конфликта, также как и российская сторона.
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