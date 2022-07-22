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Дана Борисова устала от статуса секс-символа России

Дана Борисова устала от статуса секс-символа России

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Пик популярности Даны Борисовой пришелся на конец 90-х. Тогда телеведущая снималась в откровенных образах для журнальных обложек и мгновенно стала секс-символом России, отголоски чего преследуют ее до сих пор.

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