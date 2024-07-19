В Петербурге с начала года продали почти 1 миллион карт «Подорожник»

Рассказали в Комитете по транспорту Самым популярным проездным билетом в Петербурге по-прежнему остается «Подорожник» – с января по июнь реализован почти 1 млн карт, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Северной столицы.
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