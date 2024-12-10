Утра доброго и чистого желаем, Что бы радостью душа была полна. Что бы там синоптики не ждали, Пусть теплом наполнится она.
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Утра доброго и чистого желаем, Что бы радостью душа была полна. Что бы там синоптики не ждали, Пусть теплом наполнится она.