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NovostroyRF

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Как подобрать идеальную люстру для квартиры в новом доме

Как подобрать идеальную люстру для квартиры в новом доме

Подбор освещения для только что сданной квартиры имеет свою специфику: чаще всего мы имеем дело с ровными бетонными перекрытиями, высотой потолков от 2,5 до 2,7 метра, нередко — с натяжными или подвесными конструкциями.

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