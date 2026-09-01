Как подобрать идеальную люстру для квартиры в новом доме

Подбор освещения для только что сданной квартиры имеет свою специфику: чаще всего мы имеем дело с ровными бетонными перекрытиями, высотой потолков от 2,5 до 2,7 метра, нередко — с натяжными или подвесными конструкциями.
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