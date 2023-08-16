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Консультация психолога: «Ругаемся с мужем из-за ипотеки и новой квартиры, ему все не нравится»

Консультация психолога: «Ругаемся с мужем из-за ипотеки и новой квартиры, ему все не нравится»

фото: iStockphotoРугаемся с мужем из-за недавно купленной квартиры. Надо сказать, что к покупке квартиры муж не приложил никаких усилий.

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Комментарии
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Н
НС
мы жили в хорошей однокомнатной квартире, а супруга стала зудеть - мол,мало!  Как раз ушли в мир иной мои родители, мы продали их и свою однушку и купили двухкомнатную,ещё и в кредит пришлось влезть по ряду причин. Я был очень недоволен - мне прежней квартиры хватало, она мне нравилась. Я был рад возможности машину купить, сад , а остальное нашёл бы куда применить, а квартиру  я не хотел!
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