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Минздрав зафиксировал у орловских детей рост проблем с весом

Минздрав зафиксировал у орловских детей рост проблем с весом

Свежая статистика Минздрава России по детскому ожирению за прошедшие 4 года зафиксировала тревожный тренд: проблемы с избыточным весом у подрастающего поколения всё чаще дают о себе знать.

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