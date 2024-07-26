Россиянам назвали основные признаки прослушки их телефона

Быстрое перегревание смартфона, эхо и шумы во время звонков, повышенное потребление мобильного трафика могут быть признаками установленной прослушки на гаджете, считает член Комитета ГД по информполитике Антон Немкин .
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