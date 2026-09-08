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Мировое обозрение

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В России запускают новый способ внесения наличных: что изменится с 1 октября

В России запускают новый способ внесения наличных: что изменится с 1 октября

С 1 октября у россиян появится возможность пополнять счет наличными через банкоматы «чужих» банков: деньги будут зачисляться мгновенно через Систему быстрых платежей.

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