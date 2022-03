T-Bond Futures (ZB1!), H1 Bearish Drop U.S. TREASURY BOND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CBOT:ZB1! Genesiv Type : Bearish Drop Resistance : 147'30 Pivot: 146'27 Support : 145'23 Preferred case: We see the potential for bearish drop from our Pivot level at 147'30 in line 23.