"Это хлам. При СССР Было лучше": Лукашенко не понравились современные учебники

Президент Белоруссии потребовал привести в порядок учебники по которым учатся школьники и студенты.Александр Лукашенко обрушился с резкой критикой на учёных и методологов во время встречи с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования.
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