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Как возникает материнское проклятие

Как возникает материнское проклятие

Слова, которые каждая мать говорит своим детям, наделены особой силой. Именно поэтому с ними нужно быть очень осторожной! Хорошо, если мама хвалит своих деток, произносит вслух добрые пожелания, вкладывает в свои разговоры с детьми всю свою любовь.

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