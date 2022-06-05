Как возникает материнское проклятие

Слова, которые каждая мать говорит своим детям, наделены особой силой. Именно поэтому с ними нужно быть очень осторожной! Хорошо, если мама хвалит своих деток, произносит вслух добрые пожелания, вкладывает в свои разговоры с детьми всю свою любовь.