Политолог: задержание Неверова - это удар по имиджу губернатора Осипова

Политический консультант Вячеслав Беляков в интервью «Региональным комментариям» выразил мнение, что громкое задержание концессионера Станислава Неверова ударит по имиджу «наиболее слабых» губернаторов, в число которых он отнёс главу Забайкалья Александра Осипова.
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