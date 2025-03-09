В Британии хотят делиться разведданными с Украиной в обход США

В ответ на действия президента США Дональда Трампа, запретившего передачу секретных данных Украине, власти Великобритании обдумывают создать отдельную подгруппу внутри разведывательного альянса «Пять глаз» без участия Штатов.
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