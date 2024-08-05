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Баутиста-Агут выиграл лишь один матч за 4 месяца, когда котировался андердогом

Роберто Баутиста-Агут сыграет против Танаси Коккинакиса в квалификации турнира в Торонто. Испанский теннисист выиграл лишь один матч за 4 месяца, в котором котировался букмкерским аутсайдером.

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