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Нижегородская правда

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Врач Чернышова рассказала, при каких заболеваниях лучше не посещать аттракционы

Врач Чернышова рассказала, при каких заболеваниях лучше не посещать аттракционы

Врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова предупредила о возможных рисках, связанных с посещением аттракционов.

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