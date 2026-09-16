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Податьвсуд.РФ

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Податьвсуд.РФ: Можно ли ездить без ОСАГО после покупки автомобиля?

Податьвсуд.РФ: Можно ли ездить без ОСАГО после покупки автомобиля?

После покупки автомобиля у нового владельца есть 10 дней, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД. Из-за этого многие думают, что в эти же 10 дней можно ездить без ОСАГО.

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