Податьвсуд.РФ: Можно ли ездить без ОСАГО после покупки автомобиля?

После покупки автомобиля у нового владельца есть 10 дней, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД. Из-за этого многие думают, что в эти же 10 дней можно ездить без ОСАГО.
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