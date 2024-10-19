Молодой праздник: в России отмечают День отца

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. В России в третье воскресенье октября отмечают День отца. Когда праздник появился, какие у него традиции и как в этот светлый день поздравить своего папу, читайте на «ФедералПресс».
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