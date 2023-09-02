Галкин* официально заявил о возвращении домой

СГ

Светлана Грушкина

На хрен этот пидор в России не нужен. Гнать продажных сук поганной метлой из России. Суки продажные поливают Россию дерьмом, а как деньги заканчиваются так поют обратное (один разрисованный педик уже льёт дерьмо на США). Когда наконец гос дума примет закон об лишении гражданства РФ предателей, сбежавших за границу после начала СВО?