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  • Александр
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    Шурик да ты НАЦИСТ, ты же белая кость, голубая кровь, а "шлаебень" это кто? Смотри шура, я тебе передачи носить не буду."Не хотим погибат...
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Галкин* официально заявил о возвращении домой

Галкин* официально заявил о возвращении домой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

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Комментарии
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С
Сергей
До конца дочитать религия не позволяет?
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17 час.
ИД
Ирина Дунаева
Пусть слюнявые губищи подберёт.Чинарик хитрожопый.
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15 час.
СГ
Светлана Грушкина
На хрен этот пидор в России не нужен. Гнать продажных сук поганной метлой из России. Суки продажные поливают Россию дерьмом, а как деньги заканчиваются так поют обратное (один разрисованный педик уже льёт дерьмо на США). Когда наконец гос дума примет закон об лишении гражданства РФ предателей, сбежавших за границу после начала СВО?
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10 час.

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