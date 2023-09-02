НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.
Галкин* официально заявил о возвращении домой
Комментарии
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С
Сергей
До конца дочитать религия не позволяет?
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17 час.
ИД
Ирина Дунаева
Пусть слюнявые губищи подберёт.Чинарик хитрожопый.
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15 час.
СГ
Светлана Грушкина
На хрен этот пидор в России не нужен. Гнать продажных сук поганной метлой из России. Суки продажные поливают Россию дерьмом, а как деньги заканчиваются так поют обратное (один разрисованный педик уже льёт дерьмо на США). Когда наконец гос дума примет закон об лишении гражданства РФ предателей, сбежавших за границу после начала СВО?
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10 час.
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