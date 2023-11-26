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Стрикленд посоветовал Гэрри развестись: «Твоя девушка – суккуб... Ее бывший муж живет с вами, ты взял его фамилию. Беги, братан!»

«Знаете, я никогда не обсуждаю девушек бойцов, но, черт возьми. Мне почти жаль Иэна Гэрри. Братан, твоя девушка – суккуб.

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