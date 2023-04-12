Кто лучше живет: семейные или одиночки?

- На сладенькое потянуло? – осторожно интересуются коллеги, отметив, что Света уже четвертый день возвращается из магазина с вафлями.
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