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Мировое обозрение

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ЕР набирает 57,53% на выборах в Госдуму после обработки более 70% протоколов

ЕР набирает 57,53% на выборах в Госдуму после обработки более 70% протоколов

После обработки 71,17% протоколов «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Госдуму с результатом 57,53% голосов.

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