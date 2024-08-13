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Царьград

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Челябинский фронтовик поразился количеству мигрантов в Москве и снял видео

Челябинский фронтовик поразился количеству мигрантов в Москве и снял видео

Боец провёл десять месяцев на Запорожском направлении и приехал в отпуск.Известный челябинский активист и общественник, лидер движение "Трезвые дворы", а нынче участник специальной военной операции Александр Воложанин, едет с фронта на побывку.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Колокольчик Аууууууу!!! Где твои взрощенные волкодавы7 От мышей заныкались в будках РОВД?
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14 час.

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