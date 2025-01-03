Nippon Steel может подать в суд на правительство США

Японский концерн Nippon Steel намерен подать в суд на правительство США после того, как президент Джо Байден заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.
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