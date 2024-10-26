Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Кто вернул к жизни Ярослава Сумишевского

Кто вернул к жизни Ярослава Сумишевского

Артиста можно смело причислить к поколению певцов, которые прославились с помощью Интернета. Ярослав Сумишевский обрел первых поклонников после того, как начал публиковать в социальных сетях клипы и записи авторских песен: пользователи высоко оценили вокальные данные тогда еще неизвестного музыканта.

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Комментарии
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NP
Nina Pudikova
Всего самого Доброго в жизни Ярославу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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34 мин.

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