Кто вернул к жизни Ярослава Сумишевского

Артиста можно смело причислить к поколению певцов, которые прославились с помощью Интернета. Ярослав Сумишевский обрел первых поклонников после того, как начал публиковать в социальных сетях клипы и записи авторских песен: пользователи высоко оценили вокальные данные тогда еще неизвестного музыканта.