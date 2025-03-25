Европейцы любят Sandero: его покупают чаще, чем Volkswagen Golf

Dacia Sandero второй месяц подряд занимает первое место по объемам продаж на европейском рынке. Согласно статистике JATO Dynamics, в феврале 2025 года европейцы купили более 21,6 тысячи экземпляров Sandero, что на четыре процента больше, чем в том же месяце прошлого года.