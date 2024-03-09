Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

Алексей Горшков

Вообще мне кажется - ДРУЖИТЬ С ГЕРМАНИЕЙ надо! Она друг - так друг,враг - так враг! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко...Но я как историк по образованию,заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно,а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут,что настоящий враг не мы,а англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!