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Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

Новости Германии - ну такие, себе.. не очень:

«Неужели наши политики настолько тупее Путина?» Ответ: да. Экс-депутат бундестага и немецкий журналист Юрген Тоденхёфер ударился в своём X в философские вопросы:  Душили, значит-с, Россию всем миром всячески, обещали блицкриг и великую победу.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Вообще мне кажется - ДРУЖИТЬ С ГЕРМАНИЕЙ надо! Она друг - так друг,враг - так враг! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко...Но я как историк по образованию,заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно,а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут,что настоящий враг не мы,а англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!
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1 д.
Владимир Ахтырченко
Западные политики не только глупее ВВП, так они ещё и  безвольное мыло (лишь бы откаты- накаты)...
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23 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;некогда хорошее немецко-российское партнерство в обозримом будущем разрушено.&quot;                                                                                    Значит, поставленные пиндосами  задания успешно выполняются... Кому нужны конкуренты? Курс Германии в пропасть может исправить только Бербок, повернув штурвал на 360 градусов...
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21 час.

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